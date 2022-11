Plan de circulation à Laval : la municipalité tente d'apaiser les tensions au carrefour de Gâvre-Crossardière

Les bouchons sont quotidiens sur le quai Béatrix de Gâvre et dans la rue Crossardière depuis le 7 novembre 2022 avec la mise en place du nouveau plan de circulation dans le centre-ville de Laval, dans le cadre des travaux de la place du 11 novembre. Vous avez peut-être même déjà été bloqué au niveau du pont de l'Europe, où quatre feux de circulation régulent le passage avec les automobilistes venant de la rue Crossardière. Ras-le-bol, colère et frustration des usagers de la route.

À partir du jeudi 1er décembre et jusqu'au 15 décembre 2022, la municipalité remplace ces quatre feux par des feux orange clignotant pour fluidifier le trafic et aussi pour apaiser les tensions. Une phase d'expérimentation détaille Geoffrey Begon, adjoint chargé des mobilités urbaines : "il ne s'agit pas de faire taire les critiques, l'objet est de faire en sorte que les choses se passent bien. Il y a des ajustements possibles comme ici. Mais on ne peut pas revenir au plan de circulation d'avant. On ne peut pas faire des travaux importants sans que cela génère des insatisfactions. On va donc voir sur la durée comment ce dispositif orange clignotant fonctionne. On aura le temps de comparer".

La ville de Laval précise que l'évaluation de ce test va s'appuyer sur les observations des agents communaux, des usagers par le biais du comité de suivi.