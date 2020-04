Plan de déconfinement : le nombre de voyageurs dans le métro va être évalué en permanence à Toulouse

Le Premier ministre Edouard Philippe a présenté ce mardi devant les députés son plan de déconfinement pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Il a annoncé le port obligatoire du masque dans les transports. Un siège sur deux sera condamné dans les bus, les tramways, les métros et les trains. À Toulouse, une évaluation permanente du nombre de voyageurs dans les métros du réseau Tisséo va être mise en place pour assurer le maintien des gestes barrières.

La reprise du trafic

Dès le 11 mai, le réseau Tisséo reprendra sa configuration d'avant confinement et l'ensemble des lignes seront en service à l'exception de la navette aéroport, la navette centre-ville et le service Noctambus. Pour les bus et tram, une offre à 75% par rapport à l'offre habituelle est prévue dès le début du déconfinement. Pour les métros, prévoyez un service quasi-normal (un métro toutes les 3 minutes 30 pour la ligne A, 2 minutes 30 pour la ligne B).

Le début du service pour l'ensemble des lignes (bus-tram-métro) se fera aux horaires habituels, en revanche la fin des services est maintenue à 22h.

Les services scolaires reprendront "au fur et à mesure de la reprise d'activité dans les établissements du secondaire", dit Tisséo dans un communiqué. Les collèges rouvriront à partir du 18 mai et seulement dans les départements peu touchés par le virus. La décision de la réouverture des lycées n'est pas prise à ce jour.

à lire aussi Plan de déconfinement : les annonces et le calendrier concernant la réouverture des écoles

Gestion du nombre de voyageurs en permanence

Comme annoncé par le Premier ministre, un siège sur deux en quinconce sera condamné dans les véhicules Tisséo. Une signalétique est également mise en place dans les stations et sur les quais pour que la distance d'un mètre soit respectée entre les voyageurs.

Pour maîtriser en permanence le nombre de voyageurs dans le métro, et éviter un non-respect des gestes barrières, Tisséo va utiliser les 800 caméras de son réseau. "Ce réseau de caméras va être la clé de notre réactivité, c'est à dire que chaque fois qu'on verra qu'il y a une densification qui est trop importante on réagira immédiatement soit en ralentissant les flux d'accès à la station, soit en injectant des rames pour arriver à digérer le surplus", explique Jean-Michel Lattes le président de Tisséo.

Des distributeurs de gel hydro-alcoolique

Dans les prochains jours, des distributeurs de gel hydro-alcoolique vont être installés dans les stations de métro. Distributeurs implantés juste après la ligne de contrôle. Au total, 50 distributeurs de ce genre vont être déployés courant mai.

Comme annoncé par Edouard Philippe, le port du masque sera obligatoire pour tous les voyageurs. Port du masque obligatoire pour l'ensemble du personnel Tisséo en contact avec du public (agents de conduite, agents de contrôle, agences commerciales...). Le port de gants pour les personnels devant manipuler des titres de transport sera également obligatoire.