Le Premier ministre Edouard Philippe a présenté ce mardi après-midi devant les députés son plan de déconfinement pour faire face à une épidémie. Il a annoncé le port obligatoire du masque dans les transports. Un siège sur deux sera condamné dans les bus, les tramways, les métros et les trains.

Plan de déconfinement : les annonces concernant les transports et les déplacements

Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé le port obligatoire du masque dans les transports lors de la présentation de son plan de déconfinement face à l'épidémie de coronavirus ce mardi après-midi devant les 75 députés présents à l'Assemblée Nationale. "Le port du masque sera rendu obligatoire dans tous les transports, métros comme bus, et les opérateurs devront, au moins pour les trois semaines à venir, s'organiser pour permettre, même dans le métro, de respecter les gestes barrières", a-t-il- déclaré.

Edouard Philippe a précisé que 70% de l'offre de la RATP serait disponible le 11 mai et que le retour à la normale devrait se faire rapidement. Il a insisté sur le télétravail pour limiter l'affluence dans les transports en commun. Et demande aux entreprises de mettre en place des horaires décalés quand le télétravail n'est pas possible. "Les transports aux heures de pointe doivent être réservés à ceux qui travaillent", a précisé Edouard Philippe.

"La capacité du métro parisien sera réduite, il faudra par exemple condamner un siège sur deux, favoriser par des marquages au sol la bonne répartition sur les quais, se préparer à limiter les flux en cas d'affluence", a poursuivi le Premier ministre.

Pas de déplacement à plus de 100 km du domicile

L'attestation de déplacement n'est plus nécessaire pour sortir. Mais les déplacements à plus de 100 kilomètres du domicile ne seront pas possibles sauf motif impérieux, familial ou professionnel afin de limiter la circulation du coronavirus. "Le jeudi de l'Ascension sera bien férié, mais je dis clairement aux Français que ce n'est pas le moment de quitter son département pour partir en week-end", a précisé le chef du gouvernement.

"Nous allons continuer à réduire l'offre, à exiger une réservation obligatoire dans tous les trains, TGV ou non, à décourager les déplacements entre départements", a ajouté Edouard Philippe devant les députés.

En résumé