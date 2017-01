PLAN | De gros travaux commencent dans le quartier des Antiquaires à Dijon

Préparez vous à une belle galère en voiture dans le quartier des Antiquaires à Dijon à partir de ce lundi 23 janvier. GRDF commence des gros travaux pour changer toutes les canalisations en sous-sol.

GRDF continue de moderniser son réseau de canalisation à Dijon et s'attaque désormais au quartier des Antiquaires. A partir de ce lundi 23 janvier, vous pouvez oublier la rue Vannerie en voiture, elle va être interdite jusqu'au 7 avril ! Du coup avec les déviations, pas mal de rue du secteur passent en sens unique. la rue Jean-Jacques Rousseau par exemple, une partie de la rue Jeannin aussi. (Voir le plan dessiné plus bas).

Ces travaux sont programmés, avec le phasage suivant

• Rue Vannerie, entre les rues Jeannin et du Lycée (tronçon entre le N° 77 et le N° 55) - chantier du 23 janvier au 7 avril

• Rue Vannerie, entre les rues d’Assas et Dietsch (chantier du N° 32 au N° 1) - travaux du 6 février au 7 avril

• Rue Dietsch, entre les rues Jean-Jacques Rousseau et Diderot (emprise travaux du N° 11 au N° 1) – Intervention du 20 au 24 février, pendant les congés scolaires

Pendant la durée des chantiers

→ La circulation automobile rue Vannerie, entre les rues Jeannin et du Lycée, sera interdite, tout comme entre les rues d’Assas et Dietsch. De fait, la rue Jeannin, habituellement à double sens entre Vannerie et Diderot, sera mise en sens unique Vannerie > Diderot. Des déviations pour rejoindre la Place de la République, la rue Jeannin et la rue Jean-Jacques Rousseau seront mises en place sur le terrain. Pour faciliter le passage des véhicules, la rue d’Assas sera mise en sens unique Vannerie > J.J.Rousseau, sur cette portion de la rue.

→ Lors des travaux rue Dietsch, la rue Jean-Jacques Rousseau, entre la rue de Dietsch et la rue d’Assas, sera mise en sens unique République > Assas.

→ Le stationnement, en dehors des zones de travaux et hormis quelques places rue Dietsch (entre Diderot et Thiers), sera conservé.

→ L’accès des riverains ainsi que le cheminement piéton seront maintenus en permanence.