PLAN - Gros chantier et route déviée dans le secteur du Pilou entre Brive et Malemort

Un gros chantier vient de débuter, ce lundi et pour de longues semaines, entre Brive et Malemort, dans le secteur du Pilou. La circulation sera déviée dans le sens entrant pour rejoindre le centre de Brive via l'avenue Georges Pompidou.

Brive-la-Gaillarde, France

Après le centre-ville de Brive, un nouveau chantier d'ampleur vient de débuter dans le bassin briviste. Il est mené à l'est de la cité de la gaillarde dans le secteur du Pilou, en direction de Lanteuil. Ce chantier est précisément situé sur la commune de Malemort. C'est l'avenue Honoré de Balzac, où transitent 20.000 véhicules par jour, qui est concernée.

Réseaux tous enfouis et route refaite

Depuis ce lundi et jusqu'au 1er novembre, cet axe sera progressivement en travaux depuis le passage à niveau du Pilou jusqu'à la rue Victor Hugo. Ce chantier d'1,3 million d'euros concerne les réseaux humides (eaux usées, eaux pluviales et eau potable), l'éclairage public, le réseau téléphonique et fibre optique et le réseau électrique basse tension. En surface, toute la route sera refaite avec un îlot central végétalisé et la vitesse sera abaissée à 30 km/h. Un espace partagé entre vélos et piétons sera réalisé sur le trottoir côté sud, alors qu'un éclairage à led sera installé. Il y aura deux fois plus de candelabres qu'aujourd'hui mais la consommation électrique diminuera de 38%.

Circulation déviée pour entrer dans Brive

En attendant, la circulation sera affectée pendant de longues semaines car les gros travaux devraient durer jusqu'à fin août. Il sera possible de rouler normalement sur l'avenue dans le sens sortant, de Brive vers Lanteuil, ce qui laissera l'accès normal à l'Intermarché du Pilou. En revanche, la circulation sera déviée pour ceux qui arrivent de Lanteuil en direction de Brive. Une déviation est d'ores et déjà mise en place par la rue de Palisse (juste avant l'auberge des Vieux Chênes) puis l'avenue Sacha Guitry, de l'autre côté de la voie ferrée. Il sera donc possible d'emprunter normalement l'avenue Georges Pompidou pour finir d'arriver dans la cité gaillarde.