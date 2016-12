Plan hivernal activé pour l'autoroute A81 en Mayenne

Vinci Autoroutes déploie son dispositif hivernal pour faire face aux tempêtes de neige qui pourraient nuire à la marche normale de l'A81 dans le département.

La Mayenne est traversée de part en part par sur 97 kilomètres par l'autoroute qui relie Paris à la Bretagne. L'A81 est donc très fréquentée et il faut donc penser au confort des usagers, les automobilistes et les routiers qui l'empruntent quotidiennement pour des raisons professionnelles ou privées. L'hiver vient de s'installer. Les premiers flocons viennent d'ailleurs de tomber.

Pour éviter que l'autoroute se transforme en cauchemar à cause de la neige ou du verglas, le réseau Vinci, propriétaire de l'A81, a déployé son plan de viabilité hivernale. Il sera actif jusqu'à la fin du mois de mars. Une vingtaine de camions sont en alerte et des milliers de tonnes de sel ont été stockés. En cas de nécessité, le plan pourra être activé 24h/24 et 7j/7. Si la neige tombe abondamment, les agents mobilisés se mettront alors aussitôt à la tâche pour qu'au moins une des voies soit praticable.