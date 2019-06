Plan vélo : 110 km de pistes cyclables et de voies vertes sur la métropole de Saint-Etienne d'ici 2029

Saint-Etienne métropole a dévoilé son très attendu plan vélo ce vendredi ! Un projet d'envergure avec 41 millions d'euros investis d'ici 2029. L'un des plus gros projet est la création de 110 km de pistes cyclables et de voies vertes sur tout le réseau.

Saint-Étienne, France

Avec son plan vélo, Saint-Etienne Métropole compte bien rattraper son retard dans le domaine ! Il a été dévoilé ce vendredi après deux ans de travail en coopération avec l'association stéphanoise Ocivélo. Objectif : tripler la part du vélo dans les transports d'ici 2029.

110 km de pistes cyclables et de voies vertes

Le plus gros du projet consiste dans la création de 110 km de pistes, de voie vertes sécurisées et à double sens sur toute la Métropole. C'est presque 7 fois plusqu'actuellement puique sur la métropole pour l'instant on compte une 15 de km. Cela concernera 22 communes sur 53 d'ici 2029. Par exemple à Saint-Etienne, 4km de piste cyclables seront aménagés sur la nouvelle ligne de tram.

Le but c'est également de créer un tissu de pistes cyclables métropolitain avec des liaisons entre la ville de Saint-Etienne et l'Ondaine, sur la plaine et le Gier. Certaines pistes seront aménagées sur d'anciennes voies de chemin de fer sur les conseils de l'association Ocivélo. Pour finir, à ces 110km s'ajouteront des pistes pensées par les communes elles mêmes et financées par la métropole.

Améliorer la sécurité des cyclistes

Alors dans ce plan une enveloppe sera également dédiée à la sécurité avec la pose de panneaux "cédez le passage cycliste" aux feux tricolores, tout comme le tracé de SAS vélos. La métropole veut également créer plus de zone 30.

Enfin au niveau pratique des lieux de stationnement seront aménagés, des postes de gonflage des bornes de recharges pour les vélos électriques ou encore des consignes. Neuf consignes seront installées à Saint-Etienne d'ici septembre.

A Saint-Etienne, le contrat avec la société de vélos en libre service, Vélivert va être renouvelé d'ici 2021. On pourra désormais réserver son vélo à partir de l'application Moovisy 2 dès septembre 2019. Le but étant d'acquérir à terme des Vélivert électriques.