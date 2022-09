Plan vélo : 200 kilomètres de pistes cyclables sécurisées d'ici 2026 autour de Valence-Romans

On connaissait Citéa, le réseau de bus sur l'agglo Valence Romans, voici venu Cycléo, le réseau pour les vélos. Il a été lancé officiellement ce mardi. D'ici 2026, ce sont 200 kilomètres de pistes cyclables qui vont être aménagées à cheval entre l'Ardèche et la Drôme. 16 itinéraires qui relieront 28 communes, qui iront jusqu'à Saint-Georges-les-Bains, Cornas, Chatuzange-le-Goubet, Montmeyran par exemple.

L'idée, c'est de favoriser la pratique du vélo au quotidien : les trajets domicile-travail, domicile-école, domicile-commerces. Des trajets de moins de 5 km en moyenne, mais seulement 2% des usagers les font en vélo aujourd'hui. Marie Pierre Mouton, la présidente du département de la Drôme : "on est un département vélo depuis longtemps, avec la Via Rhôna, les voies vertes qu'on développe. Mais le vélo du quotidien, c'est un nouveau sujet, qui a pris de l'ampleur avec la crise du Covid-19, la prise de conscience du réchauffement climatique, et la flambée du prix de l'essence. Notre idée, c'est donc de matérialiser des trajets du vélo du quotidien, en toute sécurité."

Ces trajets emprunteront les voies les plus efficaces. Si c'est sur des routes départementales avec plus de 7000 voitures jour, ce seront des voies cyclables bien séparées de la chaussée, qui coûtent quasiment deux fois plus cher qu'une simple piste : 300.000 euros le kilomètre, contre 180.000 euros. Le plan total coûte 20 millions d'euros : 10 millions financés par Valence Romans Déplacements, près de 8,5 millions par le Département, et un peu plus de 2 millions de subventions d'Etat dans le cadre d'un fonds sur la mobilité active.

Le réseau vélo s'appelle Cycléo

Ce nouveau réseau vélo a été baptisé Cycléo, avec un logo, une identité visuelle dédiée explique Marylène Peyrard, la présidente de Valence Romans Déplacements : "c'est pour que l'usager qui utilise cette piste cyclable sache bien qu'elle est intégrée dans un réseau intercommunal qui a été pensé, qui est continu, qu'il va trouver des informations tout le long, des liaisons. Comme un réseau de bus finalement."

Le totem signalétique en test boulevard Kennedy à Valence, à l'intersection avec la route de Montélier © Radio France - Nathalie Rodrigues

La nouvelle signalétique est testée sur deux tronçons cyclables déjà existants : boulevard Kennedy à Valence, et avenue de la République à Guilherand-Granges. Il s'agit de totems indiquant les distances à parcourir jusqu'au prochain lieu d'intérêt et les liaisons possibles vers d'autres itinéraires, et un marquage au sol qui doit permettre au cycliste de repérer facilement l'itinéraire sur lequel il se trouve. Un questionnaire est disponible sur internet pour ceux qui veulent donner leur avis. L'expérimentation dure 1 mois.