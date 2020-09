Plan vélo à Mayenne : "le vélo électrique rend la ville plate, c'est un progrès considérable"

L'équipe municipale part presque de zéro en matière de mobilité douce. Avec ses cotes et ses descentes, un relief accidenté, il est difficile d'imaginer une pratique développée du vélo à Mayenne. Mais ce n'est pas l'avis du maire socialiste Jean-Pierre Le Scornet.

Avec le vélo électrique, il n'y a plus besoin d'être un sportif de haut niveau pour circuler dans la ville confie-t-il à France Bleu Mayenne : "on a des handicaps topologiques c'est vrai mais le vélo électrique change la donne, rend la ville plate, c'est un progrès considérable. Il y a quelques mois, on a pris connaissance d'un classement qui plaçait notre ville parmi les mauvais élèves et on a donc une marge de progression. Le vélo, c'est bon pour la santé, c'est pour réduire l'empreinte carbone, c'est bon pour le porte-monnaie. Allons-y ! On va aider les usagers à être aussi plus respecté dans l'espace urbain".

La municipalité propose une aide allant jusqu'à 150€ pour les familles qui souhaiteraient faire l'acquisition d'un vélo de ce type, une somme qui peut être complétée par un soutien financier de l'Etat. Des aménagements de pistes cyclables pourraient également voir le jour dès la fin novembre, notamment sur le viaduc, dans la rue Charles de Gaulle ou sur les quai.

Ce plan de mobilité douce devrait représenter 10% du budget d'investissement annuel de la la ville.