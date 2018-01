Paris, Île-de-France, France

Ce devait être "l'année du vélo" à Paris. La promesse d'Anne Hidalgo lors de ses vœux en janvier 2017 est loin d'avoir été tenue selon l'association de cyclistes Paris en Selle. Au 1er janvier 2018, seuls 12% des 120 kilomètres de pistes cyclables promises dans le cadre du plan vélo voté en 2015 ont été réalisés, selon l'observatoire du plan vélo mis en place par l'association.

Etat d'avancement du plan vélo au 1er janvier 2018 - Capture d'écran Observatoire du Plan Vélo, Paris en Selle

"Certes des choses ont été faites, des travaux sont lancés sur des axes importants comme la rue de Rivoli ou le boulevard Voltaire, reconnaît Simon Labouret, porte-parole de l'association. Mais on est encore loin du compte. Le retard s'accentue, à ce rythme, le plan vélo ne sera pas terminé avant 2027!", soit sept ans de retard.

Une partie du plan vélo abandonné

Des pans entiers du projet (17%) ont par ailleurs été abandonnés dénonce l'association, notamment la partie sud du Réseau Express Vélo, de la porte d'Orléans à Châtelet. Paris en Selle estime également que les aménagements réalisés ne sont pas toujours satisfaisants. L'exemple de la piste cyclable sur la voie George Pompidou est à cet égard édifiant selon Simon Labouret. "Faute d'être connecté au reste du réseau, cette piste, qui est certes très belle et séparée de la chaussée, est sous-utilisée par les cyclistes".

Pour 2018, l'association réclame donc que la priorité soit donné à la construction d'un réseau structurant en cessant de faire des tronçons non connectés entre eux. Et de saluer les quelques avancées obtenues comme la construction prévue de pistes cyclables latérales sur les Champs-Elysées et non pas au milieu de l'avenue comme c'était prévu au départ.