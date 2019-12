Plan vélo à Paris : pour l'association " Paris en selle" un vrai tournant mais peut mieux faire

L'association "Paris en Selle" dévoile ce jeudi le bilan de son Observatoire du Plan Vélo avec un constat : "le mandat d'Anne Hidalgo aura marqué un tournant historique pour le vélo". Mais l'association pointe du doigt notamment l'aménagement insuffisant des grandes places et des carrefours.

Paris, France

L'association "Paris en Selle" parle de "changement de braquet spectaculaire". L'association dresse ce jeudi un bilan de son observatoire du Plan Vélo de la mairie de Paris, enjeu qualifié de "majeur" par Anne Hidalgo.

Environ 55 % du linéaire d’aménagements cyclables promis en 2015 est réalisé. Les progrès sont fulgurants, y compris sur la qualité des réalisations, et se traduisent par des hausses vertigineuses de fréquentation des aménagements cyclables peut-on lire dans le communiqué de presse.

Un satisfecit pondéré par des critiques sur l'aménagement des places et des bémols sur le stationnement

Pour "Paris en Selle", le vélo a n'a été que peu pris en compte dans les réaménagements des carrefours et des grandes places parisiennes avec des améliorations constatées place Gambetta et place de la Bastille mais avec pour cette dernière "des trajectoires vélos peu intuitives, indirectes ou carrément non prévues".

Le bilan des stationnements vélo est "mitigé" : progrès sur les arceaux de stationnements, un déploiement du stationnement vélo sécurisé qui piétine et un stationnement au niveau des gares qui reste "extrêmement difficile".