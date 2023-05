Plan vélo : créer des pistes cyclables à la campagne, mission difficile mais pas impossible en Mayenne

Le gouvernement met le paquet sur le vélo. La Première ministre Élisabeth Borne prévoit 2 milliards d'euros d'investissement jusqu'à la fin du quinquennat pour améliorer les infrastructures et favoriser la pratique du vélo, avec l'ambition de doubler la longueur du réseau de pistes cyclables dans notre pays.

Dans ce plan vélo, plusieurs millions d'euros seront alloués à la ruralité, aux petites et moyennes communes. Alors est-ce une bonne idée d'installer des pistes cyclables à la campagne ? Les habitants d'Entrammes dans l'agglo de Laval sont divisés sur le sujet, reportage de Martin Cotta pour France Bleu Mayenne.

Cela dit, certaines petites communes mayennaises ont déjà pris les devants comme à Quelaines-Saint-Gault explique Didier Véron, producteur laitier, un partisan du vélo : "le vélo va prendre une place de plus en plus importante dans nos vies et c'est tant mieux. On développe les pistes cyclables et c'est le cas dans le Sud-Mayenne, on va pouvoire relier Loigné à Château-Gontier. Et j'incite les élus à en faire, pour relier les villages aux plus grandes agglomérations ou même relier les villages entre eux".

Lors de la présentation de son plan vélo, Elisabeth Borne a expliqué que "la moitié des déplacements en voiture font moins de cinq kilomètres" d'où l'intérêt d'avoir plus de pistes cyclables.