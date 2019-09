Plan vélo du gouvernement : huit projets retenus dans l'Hérault

Le plan "vélo et mobilités actives" a été présenté il y a un an par le gouvernement avec 350 millions d'euros à la clé. Les 152 premiers projets retenus ont été annoncés ce jeudi, il y en a huit dans l'Hérault.

Hérault, France

Présenté il y a un an, par le Premier ministre, le Plan "Vélo et mobilités actives" veut faire du vélo un mode de transport à part entière. Il vise à tripler la part du vélo dans les déplacements du quotidien d’ici 2024, en passant de 3 à 9 %. Pour y parvenir, il s’articule autour de quatre grandes orientations : la sécurisation des déplacements à vélo, la lutte contre le vol, la mise en place d’un cadre incitatif, notamment fiscal, et la promotion d’une véritable culture du vélo.

Parmi les mesures clés du plan, le gouvernement avait annoncé une enveloppe de 350 millions d'euros consacré au cofinancement par l’Etat, aux côtés des collectivités, d’infrastructures cyclables.

Huit projets financés dans l'Hérault

Aujourd’hui, le gouvernement annonce les 152 premiers projets retenus parmi les 275 dossiers déposés. Les 152 dossiers lauréats, couvrant 111 territoires, bénéficieront d’une aide totale de 43,7 millions d’euros de subventions, pour la réalisation de projets d’aménagement cyclables variés et utiles, comme la création de passerelles, la réhabilitation de ponts ou de tunnels, la sécurisation des franchissements de carrefours complexes, etc.

Dans le département de l’Hérault, huit projets ont été retenus pour un montant total de subventions de près de 1,3 millions euros.