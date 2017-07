Plan Vélo à Paris : coup d'accélérateur pour les travaux cet été

La ville de Paris profite de l'été pour réaliser plusieurs chantiers dans le cadre du plan vélo. Plusieurs pistes cyclables seront réalisées, la plupart séparées de la chaussée.

Le plan vélo avait du retard alors la Ville de Paris met les bouchées doubles. Elle a lancé cet été plusieurs chantiers pour construire de nouveaux aménagements cyclables. D'ici la fin de l'année 20 kilomètres de pistes cyclables seront réalisées dans la capitale. L'objectif du plan vélo est de tripler les déplacements à vélo d'ici 2020, en passant de 5 à 15%.

Fermeture de la voie George Pompidou dans le 16e arrondissement

Les travaux ont déjà débuté en juillet sur le Boulevard Voltaire. Une piste cyclable, protégée par un séparateur, sera construite de chaque côté entre République et la place Léon Blum. Autre gros chantier : la création d'une piste cyclable à double sens de 3 mètres de large dans le 16e arrondissement, entre le quai Saint-Exupéry et le pont Bir-Hakeim, en passant par la voie George Pompidou. Pendant les travaux, la voie George Pompidou sera fermée à la circulation du 23 juillet au 24 août et elle ne rouvrira que sur une seule voie, l'autre étant réservée à la piste cyclable.

Les travaux rue de Rivoli vont débuter en août

Les premiers bouleversements vont commencer également rue de Rivoli où une piste cyclable bidirectionnelle de 4 mètres de large doit relier la place de la Concorde à la Bastille. La première partie entre le terre-plein Saint-paul et la rue des Archives sera construite à partir du 31 juillet.

Une piste cyclable est aussi en construction avec de la Grande Armée, dans le 8e arrondissement et sur la partie sud des Champs-Elysées. Des liaisons cyclables seront également créées cet automne aux portes de Paris pour faciliter les déplacements à vélo sécurisés entre Paris et la banlieue.