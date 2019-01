Plateau de Beille : un bus avec 36 enfants glisse dans un fossé

Ariège, France

Vers 16 heures ce lundi 21 janvier, un bus ramène des enfants partis faire une sortie scolaire sur le Plateau de Beille, en Ariège. Dans le véhicule, 36 enfants de l'école primaire de Vernajoul (à 30 km du Plateau), six accompagnants et le chauffeur. Malgré le passage de la déneigeuse, le bus glisse tout doucement dans la descente et finit par sortir de la chaussée pour terminer sa course dans un fossé.

Les 43 occupants se retrouvent coincés car les portes sont entravées par le mur. Ils doivent attendre l'arrivée des pompiers qui déverrouillent les portes. Commence alors une longue noria de 4x4 acheminant tout ce petit monde jusqu'à la salle des fêtes des Cabannes, en contre-bas de la D522. Un autre bus devait dans la soirée récupérer les enfants (scolarisés du CP au CM2) et leurs accompagnants pour les rapatrier à Vernajoul.