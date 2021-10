Plateau piétonnier de Metz : de nouvelles règles pour les véhicules, dont la vitesse limitée à 10 km/h

Face à un certain relâchement dans le respect des règles, la municipalité de Metz (Moselle) a décidé de sévir : la vitesse de tous les véhicules, même non motorisés, est désormais limitée à 10 km/h sur le plateau piétonnier. Objectif : améliorer la cohabitation entre piétons, cyclistes et voitures.

Un rappel à la civilité, sur le plateau piétonnier de Metz : la mairie va prendre de nouvelles mesures, ces prochaines semaines, pour pacifier les rapports entre piétons, cyclistes, "trottineurs", voitures et camions de livraison dans le centre-ville. Car de nombreux incidents se produisent : piétons bousculés, plateaux des serveurs renversés… La municipalité a donc pris un arrêté pour rappeler les règles, et en créer de nouvelles.

L'usage de la voiture doit rester "exceptionnel" dans cet espace piétonnier

Il est vrai que lors des derniers confinements, les règles avaient été assouplies, pour faciliter le click and collect pour les commerçants et leurs clients. Mais depuis, les comportements anarchiques se multiplient, selon le maire de Metz, François Grosdidier : "Les piétons, ce sont parfois des personnes âgées, des enfants. Aujourd'hui, ils ne marchent plus suffisamment en sécurité sur le plateau piétonnier".

Les anciennes règles sont donc rappelées à tous : riverains, commerçants et professionnels qui ont une place de stationnement privative doivent apposer leur macaron "riverain" sur leur pare-brise. Pour eux, l'accès au plateau piétonnier peut se faire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, mais uniquement pour aller se garer.

Les bornes pour accéder à l'hypercentre sont baissées entre 6h et 11h. Le reste du temps, il faut montrer patte blanche, soit en appelant à l'interphone, soit en possédant un macaron "riverain". © Radio France - Julie Seniura

Pour les autres, les horaires sont clairs : livraisons entre 6 heures et 11 heures, et pas plus de trente minutes d'arrêt. Il faut d'ailleurs utiliser désormais un disque bleu, que la mairie peut vous fournir. En dehors de cette plage horaire, l'usager doit demander à abaisser les bornes à l'interphone, et justifier son déplacement, en se faisant connaître en ligne ou par téléphone. Cela ne s'applique pas, toutefois, pour les dépannages d'urgence.

Vitesse réduite à 10 km/h pour tous les véhicules, même non motorisés

La grande nouveauté, c'est la limitation de la vitesse à 10 km/h, pour tous les véhicules, même les vélos et les trottinettes. Des contrôles seront faits aux jumelles, ou par la brigade VTT. Et si tout cela ne suffit pas à apaiser les relations entre usagers, le maire se réserve le droit d'interdire la circulation des deux-roues : il faudrait alors mettre le pied à terre.

On espère ne pas en arriver là. La limitation à 10 km/h doit suffire pour assurer une cohabitation pacifique - François Grosdidier

La police municipale a aussi un nouvel atout : le matériel dernière génération pour dresser des PVE (procès verbaux électroniques). "En cas de voiture stationnée sans macaron ni disque bleu, les agents prendront une photo, repasseront une demi-heure plus tard, et si le véhicule est toujours là, ils prendront une seconde photo", explique Hervé Niel, l'adjoint au maire de Metz en charge de la sécurité. "Les deux photos apparaitront sur le PV. Comme elles sont datées, il n'y aura pas de contestation possible". Les agents pourront éventuellement apposer un billet jaune sur le véhicule après leur premier passage, pour avertir l'automobiliste qu'il risque une contravention.

Un flyer comme celui-ci sera distribué aux riverains et commerçants messins ces prochains jours. © Radio France - Julie Seniura

Les amendes pourront aller, en fonction de la gravité de l'infraction, de 35 à 135 euros, selon qu'elle relève de l'arrêté municipal ou du code de la route. Des flyers vont être distribués ces prochains jours aux habitants concernés, et après une période de sensibilisation de deux à trois semaines, les premiers PV seront dressés.

Une expérimentation annoncée en Fournirue au printemps prochain

Concernant la Fournirue, un des axes majeurs pour entrer dans le centre-ville en voiture, une expérimentation sera menée au printemps, après la période des marchés de Noël, pour la rendre piétonne le samedi, jour de grosse affluence. Les passages piétons seront surélevés pour faire ralentir les voitures. Plusieurs commerçants, riverains et opposants du conseil municipal avaient appelé ces derniers mois, à prendre des mesures pour cette rue très passante.