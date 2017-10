Plein succès dimanche pour la visite du chantier de contournement du Puy en Velay

Plus de 400 curieux on pu découvrir, ce dimanche 1er octobre, le tracé de la future déviation-est du Puy en Velay

Un tracé de 9 km et demi sur l'axe Saint Étienne - Mende qui permettra à terme de désengorger la ville particulièrement en période estivale.

Une visite de chantier abondament commentée par la DIR et la DREAL © Radio France - yves renaud

Le lancement de ce chantier remonte à l'année 2001, date de la déclaration d'utilité publique.

Il aura donc fallu près de 17 ans et trois contrats de plan État-Région successifs pour qu'il arrive enfin dans sa dernière ligne droite.

Le long ruban de bitume encore vide d'automobiles jusqu'à l'été 2018 © Radio France - yves renaud

Les travaux d'enrobé de chaussée sont presque tous finis, on pourrait donc avoir l'impression qu'il n y a plus qu'à l'ouvrir , mais c'est juste une impression comme le confirme Eric Septobre le représentant de la Dreal ( la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement) dans le département de Haute-Loire

Ces visites sont très importantes pour expliquer le chantier sur le terrain, de façon concrète. Eric Septobre de la DREAL

Eric Septobre de la Deal Copier

Les 400 visiteurs hier ont largement eu de quoi satisfaire leur curiosité.

Ils ont notamment découvert les superbes orgues basaltiques mises a jour par le décapage des sols

les orgues basaltiques qui seront visbles de la route © Radio France - yves renaud

Des visiteurs ravis de leurs découvertes Copier

L'ouverture définitive on le rappelle est prévue juste avant l'été 2018