Pluie et brouillard : les automobilistes doivent adapter leur conduite en ce début d'hiver

Ce vendredi est classé orange au niveau national et rouge en Ile et France en raison des départs pour Noël. Attention si vous prenez le volant car les conditions météo sont très pluvieuses.

Jeudi matin de nombreux accidents matériels se sont produits sur la rocade de Bordeaux; en cause les chaussées rendues glissantes par la pluie qui est tombée sur des routes sèches.

En cette période hivernale, les automobilistes doivent redoubler de vigilance et prendre un certain nombre de précautions comme bien vérifier l'état de ses pneus et regarder avant de partir que son pare-brise ne soit pas couvert de buée. Et puis sur la route il faut lever le pied et respecter les distances de sécurité pour pouvoir réagir en cas de pluie soudaine ou de nappes de brouillard sur son trajet.

La période des fêtes de Noël n'est pas la plus meurtrière de l'année sur les routes. Mais en revanche une météo difficile peut avoir des conséquences humaines dramatiques.