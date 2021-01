Pluie-neige sur la Bretagne et prudence avec le verglas ce mercredi

Ca pourrait aller mieux sur les routes ce mercredi matin, avec un taux d'humidité plus bas... Mais les plaques de verglas sont piégeuses en Bretagne. Les saleuses sont encore sorties dans la nuit sur les axes principaux. Le verglas peut aussi y être présent, en zones humides, sur ouvrages d'art, en fonds de vallée, zones boisées et sur enrobés neufs."a

Dans les Côtes d'Armor, on attend des averses de pluie et de neige mêlées (plutôt dans le nord). Et déjà des routes glissantes, circulation délicate sauf dans le Trégor, constate le service des routes départemental. Les plaques de verglas sont "ponctuelles" et comme tous les jours, le phénomène pourrait s'accentuer au lever du jour.

Attention au lever du jour

Dans le Finistère, "les températures négatives sont généralisées dans les secteurs sud-ouest, sud-est et centre du Finistère avec un ciel dégagé. Dans le secteur nord-est le ciel est partiellement dégagé et les températures proches de 0°C. La forte humidité provoque des brouillards à certains endroits dans le centre du département principalement". Le verglas peut aussi y être présent, en zones humides, sur ouvrages d'art, en fonds de vallée, zones boisées et sur enrobés neufs.

Dans le Morbihan, la circulation est délicate sur l'ouest du département.

Viabilité hivernale 56 - Conseil départemental du Morbihan

Mais le plus froid attendu est pour vendredi matin, avec des matinales à -5°.