Orage en Ile-de-France : plus de 400 km de bouchons, des transports perturbés

Le violent orage qui s'est abattu sur l'Ile-de-France tôt ce vendredi matin et a provoqué des inondations et des accidents sur les routes. Résultat, un pic de bouchons exceptionnel. Les transports sont également perturbés

Plus de 400 km de bouchons à 9h00. Le réseau routier est complètement saturé en Ile-de-France suite au violent orage qui a touché la région tôt ce vendredi matin. Des pluies diluviennes ont provoqué des inondations sur les routes et dans les transports également.

Sur la route, la chaussée a été inondée sur l'A86 au niveau de Nanterre, et du côté de Drancy où l'accès à l'autoroute est fermé. L'eau a également envahi la route sur l'A1 dans le tunnel du Landy en direction de Paris. Une voie de circulation est fermée. Inondation aussi sur l'A4 à la jonction avec l'A86 intérieur à Saint-Maurice.

Plus de 420 km de bouchons ont été enregistrés ce matin en Ile-de-France - Capture d'écran Sytadin

Les transports sont également perturbés ce vendredi matin. Sur le RER C, la station Saint-Ouen est fermée par "mesure de sécurité". Même chose dans le métro, sur la ligne 13 où les stations de Mairie de Saint-Ouen et Guy-Moquet ne sont plus desservies. Sur la ligne H du Transilien, la circulation des trains est ralentie "en raison des conditions climatiques dégradées", indique la SNCF sur Twitter.