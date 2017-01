Pluies verglaçantes : circulation compliquée en Normandie et Picardie

Les pluies verglaçantes qui ont touché l'ouest et le nord de la France dans la nuit de jeudi à vendredi ont largement perturbé les conditions de circulation ce vendredi matin. Plusieurs autoroutes ont dû être coupées, plus particulièrement l'A13, l'A29 entre Rouen et Amiens et A16 au nord d'Amiens.

Sur les trottoirs comme sur le réseau secondaire ou sur les autoroutes, c'était la patinoire ce vendredi matin en Picardie et en Normandie. Les pluies verglaçantes qui ont touché l'ouest et le nord de la France dans la nuit de jeudi à vendredi ont largement perturbé les conditions de circulation. Plusieurs autoroutes ont dû être coupées, plus particulièrement A13, A29 entre Rouen et Amiens et A16 au nord d'Amiens. En cause des accidents en série et uniquement des dégâts matériels.

Réouverture de l'A29 entre Rouen et Amiens

L'autoroute A29 a longuement été coupée après un accident impliquant deux poids-lourds et une voiture à 6h30. Elle est rouverte depuis environ 9h30. Quel que soit l'axe emprunté, il est conseillé aux automobilistes de lever le pied et de faire preuve de vigilance.