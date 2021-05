Depuis 16h ce mercredi, plus aucun avion ne peut décoller ou atterrir à l'aéroport Marseille-Provence de Marignane, à cause de problèmes techniques dans la tour de contrôle. deux vols ont été déroutés vers Montpellier.

Plus aucun vol à l'aéroport Marseille-Provence à cause de problèmes techniques

C'est un problème d'étanchéité qui a été découvert dans la tour de contrôle de l'aéroport. Par conséquent, plus aucun vol ne peut décoller ou atterrir à Marignane. A 18 heures, 15 vols sont do'ores et déjà impactés à l'arrivée (soit retardés, soit annulés). Deux vols Air France ont été déroutés vers Montpellier. ils provenaient d'Amsterdam et de Paris-Orly. Les passagers seront rapatriés en bus.

Ce sont 11 vols qui sont touchés concernant les départs qui devaient s'effectuer à partir de 16 heures.

L'aéroport espère un retour à la normale à 23 heures ce mercredi soir.