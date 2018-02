Fruit d'une directive européenne pour réduire le nombre d'accidents sur les routes, le nouveau contrôle technique sera appliqué à partir du 20 mai 2018. Il sera plus complet, plus strict et plus cher. Explications.

C'est une date à noter dans son calendrier: le 20 mai 2018, le contrôle technique se mettra à l'heure européenne. En effet, la Commission européenne veut "réduire de moitié le nombre de victimes sur la route d'ici à 2020 par rapport à 2010", or, selon elle, 2000 décès sur 35 000 en 2009 étaient liés à des défaillances techniques.

Le contrôle technique obligatoire en centre agréé, instauré en 1992 en France, va donc faire peau neuve.

Trois niveaux de défauts

Ce que l'on appelait jusqu'alors des défauts vont s'appeler des défaillances. Il y en aura trois types :

les défaillances mineures (139), qui indiquent que le véhicule devra être réparé mais sans obligation de contre-visite les défaillances majeures (342), qui obligeront le conducteur à réparer son véhicule et à le soumettre à une contre-visite dans un délai de deux mois, comme actuellement les défaillances critiques ( 129); dans ce cas le véhicule devra être réparé le jour même, il ne sera autorisé à rouler que jusqu'au lieu où il sera remis en état et sera bien sûr soumis à une contre-visite.

En clair, auparavant l'on avait deux mois pour faire des réparations sur notre véhicule, quelque soit le défaut. A partir du 20 mai, si le contrôleur repère des défaillances dites "critiques", cela devra être fait dans la journée.

Détecter les défaillances critiques

On peut facilement détecter soi-même ces défaillances critiques. Voici quelques exemples non exhaustifs.

une carrosserie endomagée

des feux stop qui ne fonctionnent pas

un risque de chute d'un élément d'échappement

un pneu entaillé ou très usé

l'absence de rétroviseurs

une usure excessive des plaquettes ou des disques

un siège conducteur mal fixé etc.

Une amende inchangée

En cas de défaillance critique vous devez donc filer chez votre garagiste le jour-même. Dès le lendemain, si vous continuez à rouler vous risquez une amende de 135 euros (90 euros si vous payez tout de suite - ce sont les mêmes tarifs qu'actuellement). Une fois votre voiture réparée, vous aurez deux mois pour effectuer la contre-visite.

Un contrôle technique plus cher

Les contrôleurs devront examiner plus de points, le contrôle technique prendra donc plus de temps et sera plus cher. "Entre 15 et 20% plus cher", assure Laurent Palmier, le PDG de Sécuritest ; il pourrait donc avoisiner les 80 euros (contre autour de 65 euros aujourd'hui).

D'où l'intérêt de bien entretenir, régulièrement, son véhicule et de demander conseil à son garagiste.

Un secteur qui recrute

Ces changements, destinés, on le rappelle, à renforcer la sécurité, risquent donc de faire des mécontents... mais aussi des heureux !

En effet, les centres agréés vont sans doute recruter pour faire face à l'augmentation des contre-visites. Le secteur est déjà en tension,"il manque 300 à 400 contrôleurs en France, une quarantaine en Occitanie", assure Laurent Palmier, le président du réseau Sécuritest. A partir du 20 mai, les règles changent aussi pour entrer dans le métier : il faudra avoir un bac professionnel et avoir suivi une formation de 315 heures.