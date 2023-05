Plus d'accidents sur les routes du Gard en avril

Après deux morts sur les routes gardoises, le dernier week-end dernier, la Gendarmerie fait son bilan du mois d'avril. Et il n'est pas réjouissant. Les forces de l'ordre enregistrent une hausse du nombre d'accidents et du nombre de blessés.

20 tués sur les routes du Gard depuis janvier

Depuis le début de l'année 2023, 20 personnes sont mortes d'un accident de la route dans le département (dont 18 en zone gendarmerie) . La plupart de ces accidents ont lieu sur des routes départementales, entre 15h et 18h ou entre minuit et 3h du matin. Les 25-64 ans sont les plus touchés, mais les victimes d'accidents mortels sont plus jeunes (18-24 ans) ou plus vieux (plus de 65 ans).

Au mois d'avril, ces accidents sont dus, pour majorité, à des erreurs d'inattention. L'alcool, la vitesse, la somnolence et la vitesse, sont également des causes d'accidents. La Gendarmerie du Gard appelle donc les automobilistes à respecter le code de la route, pour éviter un maximum de tels drames.

Les gendarmes ont également retirés 300 permis au mois d'avril, et relevé 1 900 infractions graves.