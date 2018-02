Rogny-les-Sept-Écluses, France

Une immense bâche blanche s'étend de part en part du bief de Rogny-les-Sept-Écluses (Yonne). Cette partie du canal de Briare, situé entre les écluses, fuit depuis plusieurs années. "Il est donc en train d'être cuvelé", explique Bertrand Specq, le directeur territorial de VNF. "Le cuvelage consiste à étanchéifier les bords du canal, car nous avions des fuites. Ces travaux vont nous permettre une gestion plus économe de l'eau."

Des travaux qui influencent directement la vie du village

Car si les récentes inondations ont fait remonter le niveau de l'eau dans l'Yonne, c'est en fait souvent l'inverse qui se produit. "_Cela dépend des années, mais souvent, nous avons du mal à maintenir le niveau de l'eau sur les bie_fs", précise le directeur. Sauf que cela a des conséquences directes sur les finances du village : "Nous avons des péniches-hôtel, des bateaux de tourisme qui passent, donc il faut qu'ils puissent naviguer tranquillement sans être arrêtés par des baisses de niveau", confirme Gérard Foucher, le maire de Rogny-les-Sept-Écluses.

L'aval du bief est asséché le temps des travaux © Radio France - Lisa Guyenne

"Il n'y a pratiquement que le tourisme qui nous fait vivre"

Car dans cette petite commune de 700 habitants, à la frontière du Loiret, le tourisme généré par le canal est tout simplement nécessaire. "_On a bien quelques entreprises, mais ici, le tourisme est primordia_l", précise le maire. "Il n'y a pratiquement que cela qui peut nous faire vivre."

Et autre projet dont le maire attend beaucoup : la construction d'une voie verte, le long du canal, dont vous nous parlions cet été. Elle doit être prise en charge par les départements de l'Yonne et du Loiret. Des études sont en cours et une réunion de travail a eu lieu début février, mais aucune date n'est encore fixée.