Plus de 1,3 million de voyages pour Cap Cotentin en quatre mois

Lancé le 30 août 2021, le réseau de transport en commun Cap Cotentin regroupe les lignes urbaines, intercommunales et scolaires du territoire. Chaque jour, les bus et cars de l'agglomération réalisent un peu plus de 10.700 voyages en moyenne.

L'année 2022 doit être celle de la montée en puissance du réseau de transport Cap Cotentin (qui comprend 15 lignes régulières, 12 complémentaires, 134 circuits scolaires et deux lignes régionales). Ce mardi, à la nouvelle Maison du Cotentin des Pieux, l'agglomération et Transdev ont dressé le bilan des quatre premiers mois d'exploitation. Les résultats sont jugés "très encourageants".

10.766 voyages par jour

Entre le 30 août et le 31 décembre 2021, le réseau Cap Cotentin a enregistré 1.313.461 voyages en bus et en cars, soit 10.766 passagers embarqués par jour en moyenne. "Nous avons fait un pari collectif de l'attractivité et de la qualité de vie. C'est un tour de force réalisé par les équipes", souligne le président de l'agglomération du Cotentin, David Margueritte. Un chiffre : 20% des habitants du Cotentin n'ont pas de voiture. "Nous avons souhaité avoir un tarif unique et solidaire à un euro le trajet mais aussi des offres d’abonnements avantageuses", résume David Margueritte. Plus de 1,3 million de kilomètres ont été parcourus sur l'ensemble du réseau depuis le 30 août.

La fréquentation des lignes intercommunales a bondi de 42% depuis le 30 août 2021 - Aymeric Picot

11.872 abonnés

Au terme des quatre premiers mois d'exploitation, le réseau comptait 11.872 abonnés : 5.800 abonnements commerciaux sur le réseau urbain et interurbain (contre 4.000 en 2020), 5.300 scolaires et 772 pour Cap à la demande (service proposé pour le moment sur onze communes en périphérie de Cherbourg-en-Cotentin) (+18% entre fin octobre et décembre).

+42% de fréquentation sur les lignes intercommunales

Entre septembre et décembre 2021, la fréquentation des lignes intercommunales a bondi de 42%. Trois principaux axes tirent leur épingle du jeu : les lignes A (Cherbourg/La Hague), B (Cherbourg/Siouville) et C (Cherbourg/Valognes via le Val de Saire) représentent plus des trois quarts de la fréquentation des liaisons intercommunales. Les lignes D (Cherbourg/Valognes via Sottevast) et E (Cherbourg/Bricquebec) progressent respectivement de 75 et 85% dans le même temps. Enfin, sur le réseau urbain, 80% de la fréquentation est concentrée sur les lignes 1, 3, 4 et 5.

"Cap Cotentin, c'est le pari collectif de l'attractivité et de la qualité de vie", a confié David Margueritte, président de l'agglomération - Antoine Soubigou/Le Cotentin

488 points d'arrêts Transport à la demande d'ici l'été

"En 2022, on est en train d'inventer la mobilité 3D : déplacement à la demande et qui intègre le digital, explique Arnaud Catherine, vice-président de l'agglomération en charge des mobilités : dès l'été prochain, dans les 129 communes, tous les habitants du territoire auront une offre de mobilité. Elle ne sera pas la même pour tout le monde". 488 points d'arrêts de transport à la demande doivent être ainsi mis en place. Par ailleurs, au 1er mars 2022, il sera également possible d’emprunter la ligne ferroviaire entre Cherbourg-en-Cotentin et Valognes avec un titre de transport Cap Cotentin au tarif de un euro.

400 vélos électriques en location

Mais Cap Cotentin, ce ne sont pas seulement les bus et les cars. C'est aussi le vélo. "Le service de location de vélos à assistance électrique est un véritable succès puisque la flotte de 400 vélos est entièrement louée", précise Stéphane Barbé, conseiller délégué aux mobilités alternatives. Une commande de 320 vélos supplémentaires a été faite pour la fin de l'été. "On a une liste d'attente importante", précise l'élu. Un plan vélo doit venir compléter l'offre, avec des projets de garages sécurisés pour les vélos et trottinettes.