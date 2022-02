Plus de 100 citoyens mobilisés contre le tracé de la LGV entre Montpellier et Béziers

Plus de 100 personnes se sont mobilisées à Poussan ce samedi, un lieu emblématique puisque que la commune est concernée par le passage de la future LGV entre Montpellier et Béziers. L'association Alerte LGV sur Thau est plus que jamais mobilisée pour informer et alerter sur ce trajet de LGV.

L'association ALT, Alerte LGV sur Thau, est plus que jamais mobilisée. Le projet de Ligne à grande vitesse entre Montpellier et Béziers avance à grande vitesse. L'enquête publique sur la construction de la ligne s'est terminée fin janvier mais de nombreux habitants sont toujours aussi inquiets sur son trajet.

Un tracé alternatif pour la ligne à grande vitesse

Plus de 100 personnes se sont réunies ce samedi 19 février à Poussan pour informer et alerter les automobilistes et riverains sur le passage de la ligne à grande vitesse qui doit passer par la commune. Les membres de l'association Alerte LGV sur Thau sont inquiets pour les conséquences sur le paysage, sur l'environnement, les terres agricoles et les nuisances engendrées par cette LGV. Le projet prévoit 150km de ligne ferroviaire entre Montpellier et Perpignan d'ici 2040. A terme, l'objectif est de rallier Paris à Barcelone, plus rapidement, et de faire gagner 18 mn sur le trajet qui existe aujourd'hui. En janvier, le Premier ministre était dans l'Aude justement pour annoncer le financement de la première phase de travaux de cette fameuse Ligne à grande Vitesse.

Les membres de l'association ALT et des riverains ont donc échangé ce samedi à Poussan. L'association n'est pas contre la création de cette ligne à grande vitesse mais veut proposer un tracé alternatif qui aurait moins de conséquences sur la nature et les riverains. Depuis plusieurs semaines, ALT travaille sur ce tracé alternatif, qui suivrait le tracé de l'autoroute A9, comme l'explique : "Pour le moment, le tracé a été dessiné pour un train qui va à 320km/h, la contrainte technique c'est d'aller tout droit parce qu'à cette vitesse, il ne peut pas épouser des courbes sinueuses. Nous ce qu'on dit c'est que c'est possible d'épouser le tracé de l'Autoroute A9, en allant à 220km/h. Si on a envie que ça passe près de l'autoroute, on peut et si à certains endroits les riverains préfèrent que ca passe plus loin, on peut passer plus loin. En terme d'agriculture, ça permet de moins morceler les passerelles agricoles. Ensuite c'est à la discrétion de tout le monde de voir ce qui est le mieux à chaque endroit du tracé. C'est l'une des solutions que nous proposons après c'est à l'Etat de dire à la SNCF, étudiez ce que les gens vous disent et dites nous ce qui est possible"

La LGV pourrait suivre le tracé de l'A9 selon l'association ALT

L'objectif de l'association ALT est de sensibiliser le plus grand nombre de citoyens, d'habitants et d'élus sur ce sujet. Une pétition est mise en ligne, elle a déjà récolté plus de 5.000 signatures. Les membres de l'association ALT et les élus mobilisés veulent tout faire pour sensibiliser le plus grand nombre à leur projet. Brigitte habite Mèze, cette présidente de l'association "Si la via Domitia m’était contée" milite contre le trajet de cette ligne à grande vitesse puisque la Via Domitia est menacée. Brigitte passe ses journées à informer et alerter les habitants du bassin de Thau : "On lutte tous les jours. Sur les réseaux sociaux on essaie de rassembler les gens pour que les gens bougent. Malheureusement beaucoup de gens sont blasés et résignés, parce qu'on entend parler de cette ligne depuis 30 ans. Ils se disent ca va passer alors faut que ca passe. Mais il ne faut pas lâcher." Alors cette habitante de Mèze a même tenté d'alerter le gouvernement : "J'ai écrit à tous les ministres et j'ai eu une réponse du Président de la République. Dans cette réponse, ils me disent qu'ils ont eu trop de correspondance à ce sujet et qu'ils ne pouvaient donc pas répondre à ce sujet précis."

Pour le président de l'association ALT, Félix Caron, il faut désormais profiter de la campagne présidentielle pour se faire entendre sur le tracé de cette ligne à grande vitesse : "Pour nous il y a un moment politique favorable, à quelques mois des élections présidentielles et législatives, on peut pas faire table rase d'une mobilisation citoyenne avec une telle ampleur sur le bassin de Thau. Pour les élections présidentielles et législatives, l'idée c'est que les membres de l'association et des habitants du bassin de Thau puissent aller voir les candidats et soulever cette question lors d'un meeting et qu'ils puissent se positionnent sur le sujet." L'autre moyen de se faire entendre des politiques, c'est grâce à la pétition, elle rassemble plus de 5.000 signatures pour le moment.