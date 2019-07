Les agents du Département ont ramassé plus de 200 tonnes de déchets sur les routes du Finistère l'an dernier. Et comme c'est de pire en pire, les élus ont décidé d'installer des panneaux de sensibilisation qui seront visibles tout l'été.

Quimper, France

Des vélos, des réfrigérateurs, et plus souvent des canettes et des emballages... On trouve de tout aux bords des routes départementales du Finistère. Et les déchets sont de plus en plus nombreux, selon les agents du Département qui ont récolté plus de 200 tonnes de déchets en 2018.

Une trentaine de panneaux installés

Face à cette situation, les élus du Conseil départemental du Finistère ont décidé d'installer des panneaux jaunes pour tenter de sensibiliser les automobilistes pendant l'été. Une trentaine sont installés aux endroits les plus fréquentés.

On peut y lire "La route n'est pas une poubelle", "Gardons nos routes propres" ou encore "Déchets n'en jetez plus." "On voulait profiter de l'été et de l'arrivée des estivants pour communiquer sur le sujet" explique Bernard Quillévéré, vice-président du Département, en charge des déplacements.

Des poubelles retirées... pour limiter les déchets

Les talus près des poubelles installées aux bords des routes sont privilégiés par les automobilistes qui jettent leurs déchets n'importe où. Alors le Département a eu une idée qui peut surprendre. "On a commencé à retirer ces poubelles. Et on constate que les déchets s'estompent, ou qu'ils disparaissent. Le constat est assez étonnant !" raconte Bernard Quillévéré.

Mais c'est bien sûr le changement des mentalités qui sera le plus efficace. Le Département espère que la trentaine de panneaux installés cet été y participera.