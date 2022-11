Plus de 400 motards défilent à Nantes contre le contrôle technique obligatoire

Les moteurs vrombissent sous les fenêtres de la préfecture de Loire-Atlantique, plus de 400 motards se sont retrouvés à Nantes pour manifester leur "colère" face à la mise en place du contrôle technique sur les deux-roues, à l'appel de la Fédération Française des Motards en Colère (FFMC). Ils dénoncent tous une mesure "injuste et incompréhensible". "Nous sommes des passionnés et nous ne sommes pas suicidaires, on prend soin de nos motos", souffle Jean-Marc à côté de sa grosse Harley-Davidson.

ⓘ Publicité

Décision jugée "injuste"

Pour montrer leur mécontentement, les motards ont décidé de défiler dans toute la ville, en empruntant le pont de Cheviré, au total c'est un parcours de 30 kilomètres qu'ils doivent effectuer. "Les accidents liés à une défaillance mécanique ne représentent que 0.5% des accidents, affirme Denis Chaimbault, président de la FFMC 44. Cette mesure n'a pas de justification d'un point de vue de la sécurité, le but c'est encore de faire de l'argent."

Devant la foule, le président de la Fédération Française des Motards en Colère 44, Denis Chaimbault, fustige cette décision. © Radio France - Matthieu Bonhoure

C'est un dossier épineux, avec une première directive européenne . le gouvernement français avait rétropédalé sur le sujet , pour annuler ce contrôle technique. Mais, il y a quelques semaines, le Conseil d'État a réinstauré cette directive.