Plus de 500 motards en colère à Nancy : "Non au contrôle technique obligatoire"

Jusqu'ici, les contrôles techniques n'étaient pas obligatoire pour les motos et scooters, sauf en cas de revente. Mais d'ici 2022, une directive européenne l'imposera à tous les deux-roues et trois-roues motorisés. Un scandale pour les motards qui manifestaient ce samedi après-midi à Nancy, à l'appel de FFMC 54-55. Ils étaient plus de 500 selon les organisateurs et les forces de l'ordre.

"Nos motos, on en prend déjà soin très régulièrement", c'est l'argument principal de tous les motards réunis ce samedi après-midi à Nancy, comme Didier et Fabien, propriétaires de motos depuis bien longtemps : " Ce sont des machines qui font 100 ou 150 chevaux, si tu ne les entretiens pas, tu vas dans le fossé", s'emporte Fabien.

Faire baisser le nombre d'accidents et de morts

L'argument de l'Union européenne, qui a voté cette directive en début d'année, c'est que le contrôle technique obligatoire va permettre de ne faire rouler que des véhicules en bon état, et donc éviter des accidents et des décès en deux-roues. Pour Élise Lacoste, coordinatrice de la FFMC 54 55 (Fédération Française des Motards en Colère), cet argument ne tient pas. Selon une étude qu'elle cite, réalisée sur trois ans dans l'Union européenne sur un peu plus de 1 000 accidents, "les accidents de moto dus à des défaillances techniques, c'est moins de 0,3 % des accidents moto. Donc, clairement, ce n'est pas la cause principale des accidents."

"Il y a d'autres moyens de faire baisser l'accidentologie que de faire passer un contrôle technique aux motards", Vincent, motards depuis plus de 40 ans

Beaucoup de conducteurs déplorent aussi le coût que cette obligation va entraîner. Delphine, 29 ans, dépense déjà beaucoup. "On a déjà des contrôles kilométriques, par exemple à 20 000 km, et les contrôles nous coûtent environ entre 500 et 900 euros, selon les motos."

Et puis selon les manifestants, l'insécurité sur la route, ce sont les routes elles-mêmes, et les autres usagers. Vincent est motard depuis plus de 40 ans, il a déjà eu beaucoup de frayeurs à cause "des nids-de-poule, des ralentisseurs qui ne sont pas aux normes", ou encore des automobilistes. Sa femme acquiesce : "Il y a un manque de formation et de sensibilisation aux deux-roues, les automobilistes ne font pas attention à nous", déplore-t-elle. Vincent de conclure : "Il y a d'autres moyens de faire baisser l'accidentologie que de faire passer un contrôle technique aux motards."