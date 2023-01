Plus de 6000 contributions à l'enquête publique environnementale sur l'autoroute A69 Toulouse-Castres

Ca y est : le volet contribution de l'enquête publique environnementale sur le projet d'autoroute A69 s'est achevé ce mercredi soir. Ce projet autoroutier a pour vocation de relier Castres à Toulouse. La consultation a démarré le 28 novembre et s'est donc achevée un peu plus d'un mois après.

ⓘ Publicité

Des contributions massives

Sept commissaires enquêteurs se sont assurés de son bon déroulement et ont tenu des permanences pour rencontrer le public qui a pu s'exprimer dans des registres déposés dans les mairies de communes impactées par le projet. Mais les défenseurs et les opposants ont aussi pu donner leur avis sur interne, un media qui a généré beaucoup de contributions. Plus de 6000 avis ont été postés sur le site internet de l'enquête publique. Pour comparaison l'enquête sur les aménagements ferroviaires au Nord de Toulouse pour la future LGV avait recueilli environ 300 contributions. Et celle sur le Plan Local d'Urbanisme de Toulouse Métropole environ 2500, selon un commissaire-enquêteur.

Les commissaires-enquêteurs ont huit jours pour remettre un Procès Verbal à Atosca, le concessionnaire, qui a 15 jours pour répondre à ca que dit le public. La commission rendra ensuite ses conclusions définitives aux préfectures du Tarn et de la Haute-Garonne. Ce sont elles qui délivreront (ou pas) l'autorisation environnementale qui permettra à Atosca de démarrer les travaux.

Martial Gerlinger, le directeur du concessionnaire Atosca, était l'invité de France Bleu Occitanie pour réagir à la fin de l'enquête publique et préciser le calendrier des travaux. Le chantier pourrait commencer dès le mois de mars. Retrouvez son interview en vidéo ci-dessus.