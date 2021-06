Plus "de 70 destinations" au départ de Bordeaux, précise le directeur du développement de l'aéroport

La saison estivale se profile et le pass sanitaire vous permettra de voyager si vous êtes vaccinés ou récemment testés négatif. Au départ de Bordeaux, il y aura plus de 70 destinations avec de nombreuses lignes vers la Corse selon le directeur du développement de l'aéroport Bordeaux-Mérignac.

Alors que les restrictions sanitaires se desserrent et à un mois des vacances, où en est l'aéroport de Bordeaux-Mérignac ? Le pass sanitaire entre en vigueur le 1er juillet prochain pour permettre de voyager à ceux qui sont vaccinés ou testés négatif au Covid-19. Au départ de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, 76 destinations seront disponibles - contre 116 en 2019 - avec un "panel important vers des destinations européennes", précise Jean-Luc Poiroux, directeur du développement de l'aéroport Bordeaux-Mérignac. Sur toutes ces destinations, neuf sont hors de l'Europe et se trouvent uniquement dans les pays du Maghreb et il n'y aura finalement pas de ligne Bordeaux-Montréal "à cause des restrictions à la frontière du Canada", note-t-il.

Pour retrouver ce niveau [le nombre de passagers de 2019, N.D.L.R], il faudra attendre 2025 voire 2026 - Jean-Luc Poiroux, directeur du développement de l'aéroport Bordeaux-Mérignac

Cet été, l'aéroport a privilégié le tourisme français avec un nombre inédit de lignes vers l'île de beauté : "Nous n'aurons jamais eu autant de vols sur la Corse que cet été avec 35 à 40 lignes par semaine pour les différentes destinations corses" comme Bastia, Ajaccio, Figari et Calvi selon Jean-Luc Poiroux. Il s'attend à avoir "300 000 passagers sur les mois de juillet et août alors que l'année dernière on était sur une base de 150 000 à 200 000".

Pas de licenciement mais des départs volontaires

Si l'aéroport augmente la cadence par rapport à l'été dernier, il fonctionne toujours aux deux tiers de son activité normale. Selon les prévisions établies pour l'année 2021, l'aéroport table sur 2,8 millions de voyageurs qui vont transiter par l'aéroport bordelais contre 7,7 millions en 2019. Pour "retrouver ce niveau, il faudra attendre 2025 voire 2026. L'aéroport de Bordeaux souffre d'une attrition de trafic qui nous a été aussi imposée par l'État français [la suppression de la navette Bordeaux-Orly, N.D.L.R] et on a perdu 570 000 passagers à cause de cette décision. C'était la troisième ligne de l'aéroport", ajoute-t-il.

Si le directeur du développement assure qu'il n'y aura pas de licenciement et qu'il n'y "a pas pensé une seconde" faisant de l'emploi sa "priorité", les réalités économiques existent malgré tout. Selon les accords signés de rupture conventionnelle collective (RCC), il doit y avoir 55 départs volontaires sur les 210 salariés d'ici la fin de l'année 2021 mais pour l'instant, il note que ce chiffre n'est pas atteint.