Plus de 700 personnes travaillent cet automne chaque jour sur le chantier de l’A69

Les pro-autoroute eux ne veulent plus débattre. Ils estiment que le projet a passé toutes les étapes, a été validé par toutes les instances nécessaire. Ce dimanche, l'opposant le plus médiatisé, Thomas Brail a d'ailleurs été délogé de l'arbre qu'il occupait face au ministère de la Transition écologique.

ⓘ Publicité

Sur le terrain, les travaux sont très avancés et très visibles. Sur les communes, il y a plus de 40 points de travaux. Quand on roule sur les 53 km de la future autoroute, le chantier est partout. Parfois discrètement, avec juste les amas de terres enlevées pour les archéologues, ou avec des délimitations avec des ficelles oranges. Dans d'autres cas, des dizaines d'hectares ont été décapés, aplanis, confirme Hans Stoufs directeur travaux pour le groupe NGE. "On est en travaux sur la quasi-totalité des communes des 20 communes qui sont traversées par le tracé, avec des chantiers ponctuels et des chantiers un peu plus étendus. Essentiellement des chantiers de décapage de terrain, les travaux de terrassement, les travaux d'ouvrages d'art, la construction des ponts, de nombreux ouvrages hydrauliques."

Viaduc de Castres

Parmi les endroits les plus avancés : le chantier de Castres, tout près d'Auchan. Là où doit arriver l'autoroute avec un immense viaduc qui commence à sortir de terre. "Un des endroits les plus avancés, c'est vers le futur viaduc au-dessus de l'Agout. Les fondations ont été réalisées et les piles centrales qui vont soutenir le tablier du viaduc vont sortir de terre. On va commencer prochainement à assembler la charpente métallique du viaduc. C'est un endroit qui est effectivement un peu plus visible puisque le remblais de l'autoroute est relativement élevé, notamment pour passer au dessus de la voie ferrée. Le futur ouvrage qui va enjamber la voie ferrée Saint-Sulpice/Castres. Un ouvrage qui va être assez long également puisqu'il va faire 130 mètres de long et dont les travaux ont démarré."

Bientôt 1200 ouvriers

Ce chantier, c’est aussi énormément de véhicules, d’ouvriers. Ils se réunissent dans une dizaine de bases-vie installées partout. Le site principal qui coordonne le chantier est lui situé à Puylaurens. Et des centaines de salariés y sont présents chaque jour. "Au printemps, on était 300. Durant l'été, on est monté à 500 et là, on est 700 personnes actuellement sur le chantier. Et sachant que plein pic d'activité au milieu de l'année prochaine, on sera plus de 1200 sur le chantier", assure Hans Stoufs.

Au total sur le tracé, 200 ouvrages d’art vont être construits.