Plus de 700 véhicules d'époque attendus pour la 23ème édition de la "Traversée de Paris"

Plus de 700 voitures, motos, vélos, tracteurs et bus d'époque vont traverser Paris ce dimanche 15 janvier. Tous ces véhicules ont plus de trente ans et vont composer le cortège de la 23ème édition de la "Traversée de Paris", organisée par l'association "Vincennes en anciennes". C'est un peu moins qu'en 2022, puisque 850 véhicules avaient alors défilé dans les rues de la capitale.

Le départ est donné ce dimanche depuis le parvis sud du Château de Vincennes à 8h30. Le défilé va notamment passer par le Boulevard Saint-Germain, Austerlitz ou encore l'avenue Daumesnil, avant de rallier l'hippodrome de Vincennes.

L'association a souhaité mettre à l'honneur "Montmartre, sa République et ses P’tits Poulbots" lors de cette 23ème édition.

Où voir défiler les véhicules d'époque ?