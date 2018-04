Déterminés et mobilisés, les motards étaient de nouveau dans les rues ce samedi pour une nouvelle journée de mobilisation nationale contre l'abaissement de la vitesse à 80km/h sur les routes secondaires. A la Rochelle, la manifestation a rassemblé plus de 500 motards et 300 à Angoulême.

La Rochelle, France

Les motards se sont une nouvelle fois mobilisés contre le 80 km/h. Ce samedi, la FFMC, la Fédération des motards en colère avait appelé à une journée de manifestation nationale. Encore et toujours pour protester contre l'abaissement de la vitesse de 10 km/h sur les routes secondaires. La mesure doit entrer en vigueur au premier juillet, pour faire baisser le nombre de morts sur les routes. Mais l'argument du gouvernement ne convainc pas du tout les motards.

"Tout combat qui n'est pas mené est perdu d'avance" - Dominique, motard opposé au 80km/h.

A la Rochelle, 500 motos ont défilé du pont de l’Île-de-Ré jusqu'au centre-ville. Et les pilotes continueront à le faire jusqu'à ce que la mesure soit retirée. "Tout combat qui n'est pas mené est perdu d'avance", confie Dominique quand on lui demande s'il est encore utile de manifester. Il a caché la plaque d'immatriculation de sa Harley violette avec un autocollant : "Je contrôle, tu contrôles, ils encaissent."

Dominique et sa Harley violette étaient dans le cortège pour dénoncer l'abaissement de la vitesse à 80km/h. © Radio France - Tommy Cattaneo.

"Changer les panneaux ça coûte très cher, utilisons plutôt cet argent pour refaire les routes" - Isabelle.

Sur le parcours, la Fédération des motards en colère de Charente-Maritime avait prévu une petite action. "On est en train de bâcher le radar de la rocade", détaille Isabelle, rouleau de film alimentaire à la main. "Comme ça on ne dégrade rien et ça peut s'enlever facilement."

#CharenteMaritime Action des motards en colère contre le radar de Lagord. Il a été entouré de film alimentaire. pic.twitter.com/yPkLCrvhRB — France Bleu La Rochelle (@Bleu_Rochelle) April 14, 2018

Elle aussi est opposée à l'abaissement de la vitesse sur les routes secondaires. Son mari est décédé dans un accident de moto, et pour elle il y a d'autres choses à faire en termes de sécurité routière. "Changer les panneaux ça coûte très cher, utilisons plutôt cet argent pour refaire les routes." Pour reboucher les nids-de-poule par exemple, qui sont la cause de beaucoup d'accident chez les motards.

"Ce ne sont pas les limitations ni la répression qui feront baisser les chiffres de la sécurité routière" - Jean-Christophe Régal, coordinateur de la FFMC en Charente-Maritime.

Emmanuel Macron a évoqué de l'abaissement de la vitesse lors de son interview sur TF1. Pour le chef de l'Etat, il s'agit d'une expérimentation de deux ans. "Si ça ne marche pas, on ne continuera pas." Peut-être un pas en arrière encourageant pour les opposants à la mesure. "En tout cas, ça bouge", se réjouit Jean-Christophe Régal, coordinateur de la FFMC en Charente-Maritime. "Nous on a une autre solution à proposer : arrêtez de perdre du temps et de l'argent et retirez cette mesure immédiatement. Ce ne sont pas les limitations et ni répression qui feront baisser les chiffres de la sécurité routière."

Après un court devant la gare, le cortège s'est dirigé vers le centre-ville de La Rochelle. © Radio France - Tommy Cattaneo.

D'ici l'entrée en vigueur de la mesure, de nouvelles manifestations sont prévues, dont une à Poitiers le 12 mai. En Charente, la manifestation est partie de Cognac direction Angoulême. Elle a rassemblé 300 motards.