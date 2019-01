Plus de 90% de conducteurs de bus en grève ce mercredi, la galère pour les usagers des TUL

Laval, France

Pensez vite à un moyen de locomotion alternatif pour vous rendre au travail, faire des courses ou aller à l'école. N'attendez pas aux arrêts, ça ne va servir à rien.

Il n'y aura aucun bus en circulation dans le centre-ville de Laval et dans les communes de la 1ère couronne sur les lignes régulières et scolaires.

En revanche, tous les services sont assurés dans la seconde couronne de l'agglomération.

Syndicats et direction se voient jeudi

Selon la CFDT, près de 93% des conducteurs ont voté, en assemblée générale, la grève. Une grève reconductible jusqu'en avril s'il le faut Un bon coup de pression sur la direction explique Emmanuel Le Hur, délégué CFDT : "ce sera tous les jours possible tant qu'il n'y aura pas d'avancées. On sera donc en droit de continuer jusqu'au début du mois d'avril. La direction, pour l'instant, n'est pas sourde parce qu'elle nous entend mais elle est muette parce qu'elle ne nous donne aucune réponse à nos demandes".

Si le personnel n'obtient rien dans les meilleurs délais, il poursuivra la contestation, par des débrayages d'une heure et plus par exemple, dans les jours et les semaines qui viennent.

Les représentants syndicaux et la direction se rencontrent ce jeudi 10 janvier. Un rendez-vous qui tombe à pic pour discuter de la situation salariale et de l'organisation du travail au sein de l'entreprise.

Les employés des TUL dénoncent leurs conditions qui se dégradent et une fiche de paie en berne. Un premier round de négociations déterminant pour leur avenir professionnel, déterminant également pour que les usagers s'organisent au mieux en cas de reconduction du mouvement.

Toutes les informations sur ce mouvement de grève sur le site des transports urbains de l'agglomération lavalloise.