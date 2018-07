Des lignes de la RTM sont renforcées à Marseille pour se rendre à la plage. A Cassis, des navettes desservent 7/7 jours le centre-ville et les Calanques. Autour de l'étang de Berre, un bus des plages fait la liaison jusqu'aux plages de Carry-le-Rouet.

Une navette entre le Vieux-Port et la Pointe Rouge à Marseille (photo d'illustration)

Marseille, France

La métropole Aix-Marseille-Provence renforce cet été son offre de transports en commun de Port-Saint-Louis à la Ciotat afin de desservir les 70 sites de baignade du littoral.

Plus de lignes à Marseille

A Marseille, la régie des transports marseillais (RTM) renforce jusqu'à la fin du mois d'août :

La ligne 19 et 19B entre Castellane - Madrague de Montredon et métro Rond-Point du Prado - Pointe Rouge Pastré.

entre Castellane - Madrague de Montredon et métro Rond-Point du Prado - Pointe Rouge Pastré. La ligne 35 qui dessert la Joliette - Estaque Riaux / plages de Corbière.

qui dessert la Joliette - Estaque Riaux / plages de Corbière. La ligne 83 qui dessert Canebière Vieux-Port - métro Rond-Point du Prado. Ces services fonctionnent de 4h30 à 21h50 tous les jours de la semaine. La tarification reste la même que celle du réseau urbain en vigueur sur l’ensemble des lignes RTM, précise la métropole.

Une navette à Cassis

A Cassis, un service de navette fonctionne tout l’été. Il dessert, 7 jours sur 7, de 9h à minuit le centre-ville, et de 9h à 20h les Calanques et la presqu’île, à partir du parking relais gratuit des Gorguettes (250 places de stationnement). La desserte du centre-ville est maintenue tous les week-ends de septembre à début novembre et celle des Calanques les week-ends de septembre (1,60 € l’aller-retour, gratuit pour les enfants de moins de 6 ans).

Un bus des plages autour de l'étang de Berre

Autour de l'étang de Berre, les résidents des communes de Berre-l’Etang, Rognac, Vitrolles, Saint-Victoret et Marignane peuvent emprunter en juillet et août le "bus des plages" tous les jours de la semaine de 9h30 à 20h pour se rendre sur les plages de Carry-le-Rouet (1,80 € l’aller-retour, gratuit pour les enfants de moins de 6 ans). 

Deux services spéciaux sont par ailleurs organisés sur le réseau Ulysse durant la période estivale (juillet/août). La tarification reste la même que celle en vigueur sur l’ensemble du réseau de transport Ulysse : La navette Napoléon