De nouvelles offres de transport dans le Cotentin en cette rentrée

Le tout nouveau réseau de transports publics : Cap Cotentin va se déployer progressivement dans les mois qui viennent avec de nouvelles lignes interurbaines, 4 fois plus d'allers et retours quotidiens et des horaires élargis mais aussi des lignes secondaires pour mieux desservir les 129 communes du Cotentin. Il y aura aussi 6 fois plus de correspondances de bus, des bus tout confort avec WIFI, des abonnements plus attractifs et un ticket à un euro valable une heure. Les 17 communes du bassin cherbourgeois bénéficieront aussi dès cette rentrée du transport "à la demande" qui consiste à réserver par téléphone ou en ligne son transport. Cap Cotentin vise d'ici 2022/2023 les 1 000 points d'arrêts dans le Cotentin et à terme, un arrêt minimum par commune. Mais tout cela a nécessité une organisation comme nous l'explique Jérôme Féliza Ie directeur de Transdev Cotentin : "il a fallu recruter plus de 30 conducteurs dont 20 % issu de l'insertion, la majorité sont des recrutement locaux. En tout il y a 54 bus urbains, 13 cars et 146 véhicules scolaires. On passe de secteurs pas desservis à des véhicules toutes les heures et cela avec la même carte, le même abonnement pour tout le Cotentin. En 2022 il n'y aura plus de zones blanches dans le cotentin, tout le monde sera desservi par un réseau de transport".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



David Margueritte, Président de l’Agglomération du Cotentin (centre), Arnaud Catherine en charge des mobilités (droite), Jacques Coquelin maire de Valognes (gauche), Jérôme Féliza Ie directeur de Transdev Cotentin (2e gauche))

C'est du plus, plus, plus...

Plus de cars, plus de bus, 4 fois plus d'allers et retours quotidiens. L'idée à terme c'est 1 000 points d'arrêts dans le Cotentin...et un minimum sur chaque commune. Tout le monde va donc pouvoir en profiter, Arnaud Catherine Arnaud vice-président en charge des mobilités à l'agglo du Cotentin "nos jeunes n'auront plus besoin du permis de conduire pour se déplacer ou de l'aide de leurs parents pour se rendre à la plage, à Cherbourg, à Valognes, à Saint-Vaast-la-Hougue, voir leurs amis, participer à une épreuve sportive, aller voir un film dans des conditions de sécurité et de confort avec le WIFi et de la documentation à bord". Par exemple, un jeune pourra donc avec son abonnement à l'une des 12 lignes scolaires profiter de tout le réseau. Le ticket de transport à 1 euro lui sera valable une heure sur tout le réseau et les abonnements iront de la gratuité au plein tarif en fonction du quotient familial et non plus de l'âge. Des bus Orano et EDF viendront aussi renforcer ce réseau comme du transport à la demande sur 17 communes du bassin cherbourgeois dès cette rentrée avant une extension l'an prochain.

Des bus tout confort avec le WIFI à bord

Le 1er pass aux couleurs du réseau de transport Cap Cotentin a été remis à Valognes à un élève de 14 ans

Une offre de transport complète

Dès le mois de janvier 2022, Valognes et Cherbourg-en-Cotentin seront également accessibles par le train avec une nouvelle tarification attractive à 1€ et à l'été prochain il y aura un renfort des dessertes estivales avec 30 allers-retours par jour. Sans oublier dans cette offre de transports très étoffée, le vélo. 3 kms de voies cyclables seront créées en 2023 et 400 vélos à assistance électrique seront proposés à la location.

Sachez qu'une agence mobile Cap Cotentin est présente sur les marchés pour tous renseignements.