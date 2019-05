La région Occitanie propose plus de bus pour se rendre à l'aéroport de Montpellier

Hérault, France

Hérault Transport élargit son offre de car pour la saison estivale. Les bus orange (qui vont d'ailleurs progressivement devenir rouge car c'est la région Occitanie qui les gère désormais) transportent chaque année près de 15 millions de voyageurs dans le département ( dont 40% d’élèves).

Première nouveauté, a partir de ce vendredi 24 mai, la desserte de l’aéroport de Montpellier passe à un bus toutes les 30 minutes ( au départ d'Antigone), tous les jours et toute l'année. 160 000 voyageurs sont montés l'an dernier dans cette navette dont 44 000 durant l'été.

Hussein Bourgi président du syndicat mixte Hérault Transport Copier

Plus de navettes vers les plages

La desserte des plages est également renforcée via la navette qui part du terminus du tramway Pérols toutes les 10 minutes et la ligne 106 entre Montpellier et la Grande-Motte (toutes les 15 minutes pour le Grand Travers, 30 minutes pour le Petit travers). Objectif, limiter les longues files de piétons avec parasol et glacière le long de la route . Ces deux lignes ont transporté près de 300 000 voyageurs l'été dernier.

La ligne Sommières/Lunel/La Grande-Motte qui a gagné 17% de voyageurs suite à son extension vers le Gard est reconduite avec 4 AR par jour entre le 6 juillet et le 1er septembre.

Cet été, Hérault transport va aussi expérimenter le car vélo le long de la voie verte dans les hauts cantons ( Saint Pons de Thomières, Olargues, Bédarieux, Lamalou les Bains). "Les cars de la ligne 482 seront équipés de racks à vélos. Les passagers pourront ainsi parcourir une partie de la voie verte en deux roues et quand ils seront fatigués ils installeront leurs vélos à l'arrière et remonteront dans le car" explique Hussein Bourgi président du syndicat mixte Hérault Transport.

Du orange au rouge

Les cars d'Hérault Transport vont progressivement changer de couleur passer du orange au rouge ( le réseau désormais géré par la région Occitanie est rebaptisé liO Hérault Transport). A compter du 15 juillet, une nouvelle numérotation sera mise en place ( ex : le 104 deviendra le 604, le 131 le 631). Les cars scolaires eux ne changent pas.

Hérault Transport propose 64 lignes régulières, 287 lignes scolaires et dessert 333 communes soit 99 % de la population du département.