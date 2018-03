A partir du lundi 26 mars 2018, il n'y aura plus de guichet "physique" à la gare de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. Il sera remplacé par un visio-guichet et un automate de vente. L'office de tourisme de Villedieu vendra également des billets de train.

Villedieu-les-Poêles, France

La gare de Villedieu-les-Poêles va se transformer dans les mois à venir. Elle ferme pour travaux à partir du lundi 26 mars, jusqu'au mois de juin. Un nouvel espace d'accueil va y être créé, avec notamment un visio-guichet.

En revanche, il n'y aura plus de guichetier : le guichet "physique" sera fermé définitivement à partir de dimanche soir. "Il y a de moins en moins de fréquentation à ces guichets, les usagers optent maintenant souvent pour l'achat de billets sur internet. Nous devons donc nous adapter" explique Jean Philippe Dupont, directeur régional SNCF Mobilités.

Billets vendus à l'office de tourisme

La SNCF a établi un partenariat avec la commune, l'intercommunalité et la Région. L'office de tourisme de Villedieu-les-Poêles va donc prendre le relais, dès lundi 26 mars, "pour tous ceux qui souhaitent continuer à acheter un billet à quelqu'un", poursuit Jean Philippe Dupont. "On va amplifier l'offre de service car le guichet de la gare n'était pas ouvert tous les jours. Les horaires d'ouverture sont bien plus larges à l'office de tourisme", assure Charly Varin, président de Villedieu Intercom.

Jean-Philippe Dupont, directeur régional SNCF Mobilités, Charly Varin président de Villedieu INtercom, Philippe Lemaître maire de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny et Pierre Vogt conseiller régional. © Radio France - Lucie Thuillet

Un guichetier à l'écran

La gare va être équipée d'un visio-guichet, "une première en Normandie". C'est un écran tactile sur lequel les usagers pourront contacter un guichetier de la SNCF - un vrai ! - pour toute demande d'information ou problème avec un billet, explique la SNCF. Il y aura également à côté un automate de vente de billets plus classique. Ce nouvel espace d'accueil sera "prêt pour l'été", ajoute Jean-Philippe Dupont.

Ces travaux sont financés par la Région Normandie. "C'est un chantier de près de 140.000 euros, commente Pierre Vogt, conseiller régional. La Région croit au train et notamment à cette ligne Paris-Granville. C'est une manière de maintenir le service tout en le modernisant."

Caméras de vidéosurveillance

Outre ces travaux qui vont transformer la gare, la commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a prévu d'équiper le secteur de la gare de trois caméras de vidéosurveillance. "Elles seront installées en 2018 si tout se déroule comme prévu", précise le maire Philippe Lemaître.