Plus de guichets le dimanche et des horaires limitées le reste de la semaine dans 8 gares du NPDC en décembre

Il est 8h45 ce vendredi, et aux guichets de la gare de Valenciennes, une petite dizaine de personnes attendent pour être reçus, parmi eux Christopher qui n'utilise jamais les bornes SNCF pour acheter ses billets TER car il ne peut pas les obtenir avec de la monnaie Il ne comprend pas la décision de la SNCF "ça va être très très compliqué" craint le jeune homme.

Même appréhension pour Ludovic qui sort aussi du guichet

C'est plus galère avec les machines qu'avec les guichets, c'est plus pratique, plus rapide

Ludivine milite aussi pour le maintien des contacts humains

Je préfère une personne qu'une machine, il y a le relationnel, l'humanité, et puis en plus une machine quand on a un problème c'est limité ! une personne elle va comprendre, avec une machine, on bloque