Plus de menace de grève sur le réseau Aix en Bus

Un accord vient d'être trouvé entre les salariés d'Aix en Bus et la société gestionnaire du réseau, Kéolis.

Les syndicats et la direction de Kéolis, la société gestionnaire du réseau Aix en Bus viennent de trouver un accord. Le préavis de grève de jeudi vient donc d'être annulé. "Il n'y aura pas de grève demain, les syndicats et la direction se sont mis d'accord" vient de déclarer Catherine Renaut, la responsable marketing et commercial de Kéolis sur France Bleu Provence.

Les syndicats demandaient une revalorisation de leur salaire de 2%. La direction elle proposait 1,2 %.

Aix en Bus représente 30 lignes de bus, des lignes scolaires, les diablines, les services soirée et les Flexibus.

150.000 habitants et quatre communes sont desservis par le réseau Aix-en-Bus.