Vol ou vandalisme, les vélos ne survivent pas toujours dans l'espace public. C'est pour cela que près de 80 abris à vélo sécurisés seront construits en gare de Tours les deux prochaines années, financés par l'Etat et la SNCF.

Plus de places sécurisées pour les vélos vont être construites en gare de Tours

D'ici 2024, on comptera 79 places sécurisées pour vélo en plus à la gare de Tours. Un investissement pour faire augmenter la pratique du vélo alors qu'aujourd'hui, "l'insécurité de laisser son vélo dehors est l'un des motifs de découragement des cyclistes", explique la préfète de la région Centre-Val-de-Loire, Régine Engström. Cet investissement est porté par l'Etat et la SNCF : deux millions d'euros pour la mise en place de ces abris dans toute la région.

250 places sécurisées en gare de Tours en 2024

Qu'est-ce que ces abris à vélo ont de spécial ? Au-delà du traditionnel dispositif pour fixer la roue, le lieu est couvert, éclairé et surveillé par une personne ou par vidéosurveillance (ou équipé d'un système de fermeture sécurisé le cas échéant). En comptant les abris déjà existant en gare de Tours, il y en aura 250 en 2024.

Pour l'Etat, cet investissement intervient dans une politique visant à augmenter la pratique du vélo en France (notamment via le Plan France Relance Vélo). La SNCF quant à elle cherche à encourager les cyclistes à laisser leur vélo en gare pour ensuite prendre le train. "Sur ce projet d'aménagement on apporte notre expertise", explique Gaëlle Le Roux, directrice régionale SNCF Gare & Connexion. "Nos gestionnaires de gare savent comment interagissent les voyageurs en gare et constatent que les cyclistes veulent avoir des abris à vélo proche de la gare."