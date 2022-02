Plus de services à la petite gare de La Roche Maurice, près de Landerneau

La SNCF et la municipalité de La Roche Maurice s'associent pour renforcer le service dans la commune, d'un peu moins de 2 000 habitants. Un nouvel horaire le samedi et une permanence de la SNCF en mairie.

Un nouvel horaire est mis en place le samedi après-midi pour aller à Brest. Et, à défaut d'un guichet en gare, un agent de la SNCF va tenir une permanence un samedi matin par mois en mairie. Et ça va changer la vie d'une partie des habitants selon Lénaïc Blandin, le maire de La Roche Maurice.

C'est d'abord une avancée pour les plus jeunes. "Avant ils étaient souvent dépendants de papa, maman et autres. Grâce à ce nouvel horaire, ils vont pouvoir se déplacer le samedi après-midi vers Brest ou vers Landerneau." Un train partira à 13h31 de La Roche Maurice pour une arrivée à Brest à 13h52. Retour ensuite avec un départ à 18h06 de Brest pour être rentré à La Roche à 18h26.

On est souvent en infraction !

Et la permanence assurée par un agent de la SNCF une fois par mois en mairie va aussi faciliter les démarches de ceux qui prennent le train. Car il n'y a pas de guichet ni de borne dans la gare de la commune.

"Y'a rien, donc quand on monte dans un train à La Roche Maurice on est souvent en infraction, et c'est dommage [rires] ! C'est extrêmement important cette permanence mensuelle, pour renouveler une carte d'abonnement ou acheter un ticket. On est beaucoup plus sur le numérique maintenant, mais certaines personnes sont éloignées de ça", détaille le maire.

Autre nouveauté à venir, en gare cette fois. La mairie compte mettre en place cette année des boxes sécurisées pour les vélos.