Les élus de la région Occitanie ont voté ce vendredi la nouvelle convention d'exploitation du TER. Elle organise l'offre des trains du quotidien pour les huit prochaines années.La région va débourser environ 300 millions d'euros par an et promet un meilleur service aux usagers.

Occitanie, France

88 voix pour, 59 contre et 6 abstentions: les élus de la région Occitanie ont voté ce vendredi en faveur de la nouvelle convention d'exploitation du TER.

Cette convention qui va entrer en vigueur dans les prochains mois organise l'offre des trains du quotidien jusqu'en 2025.

"D'ici 2030 la région comptera _800 000 habitants de plus__. Toulouse et Montpellier sont les 3ème et 4 ème villes de France les plus embouteillées, nous devons donc développer le rail, le train doit devenir plus attractif que la voiture"_a dit la présidente socialiste de la région Carole Delga.

Elle promet 37 000 places de plus chaque jour dans les trains régionaux. De nouvelles lignes sont crées, par exemple Toulouse/Perpignan dès la fin de l'année avec un objectif de 12 TER quotidien. Sur l'axe Nîmes/Montpellier à partir de 2019 il y aura jusqu'à 4 TER par heure, 77 par jour soit 12 de plus qu'aujourd'hui.

Qualité de service améliorée

La nouvelle convention fixe aussi un objectif de qualité de service: 92 % de trains à l'heure en 2025 et une baisse de 20 % du nombre de trains supprimés. Des pénalités sont prévues si la SNCF ne respecte pas ses engagements. "Quelques centaines de milliers d'euros c'est dérisoire sur un budget de 300 millions d'euros" déplore France Jamet conseillère régionale FN/Rassemblement Bleu Marine."Notre région impose les pénalités les plus élevées de l'hexagone" rétorque Carole Delga.

France Jamet conseillère régionale FN/ RBM Copier

Carole Delga répond à France Jamet Copier

Le train à 1 euro est étendu à toute la région, le prix de l'abonnement pour les moins de 26 ans va baisser d'un tiers et les plus démunis vont avoir droit à 20 trajets gratuits.

Carole Delga se réjouit à l'idée d'offrir plus aux usagers pour un coût un peu inférieur à celui de l'ancienne convention. L'idée c'est d'attirer toujours plus de voyageurs. Actuellement 56 000 chaque jour sur l'ensemble de l'Occitanie, en progression de 5,1 % l'an dernier, c'est un peu plus que la moyenne nationale.