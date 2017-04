Plus de train entre Firminy et Le Puy jusqu'à la fin de l'année

Les travaux concernent environ 30 kilomètres de voies ferrées.

À partir de ce lundi, plus aucun train ne va circuler entre Firminy et Le Puy en Velay. Des travaux vont être réalisés jusqu'en décembre. Ils avaient commencé en 2014 et reprennent donc jusqu'à la fin de l'année. Sur environ 30 kilomètres de rails, les installations techniques vont être remises à neuf et les tunnels vont être rénovés.

Pour voyager, il va donc falloir monter dans le car. La SNCF remplace les dix-huit trajets quotidiens qui se font habituellement entre Le Puy et Firminy par de l'autocar. Du lundi au jeudi, ce seront 25 services autocar qui seront mis en place. Il y aura une légère augmentation le vendredi, jour de pointe pour les usagers et un baisse de fréquence le weekend.

Concrètement, cela veut dire qu'en semaine, il y aura environ 12 trajets entre Firminy et Le Puy et dans l'autre sens. Point négatif : ils mettront deux heures pour effectuer la liaison entre les deux villes, soit 40 minutes de plus que les TER habituels.

