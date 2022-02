Plus de train entre Toulouse et Saint-Sulpice-la-Pointe à cause d'une coulée de boue

Ce mercredi 2 février, la circulation est coupée sur les voies, depuis 12h30 et au moins jusqu'à 17h, à cause d'une coulée de boue à hauteur de Montrabé. La SNCF propose des solutions de substitution avant la reprise du trafic.