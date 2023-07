Plus de trains cet été en Bretagne

La Bretagne fait encore partie des destinations plébiscitées cet été. "Il y a un appétit de train", dit-on, tant à la Région qu’à la SNCF . Pour répondre à cet engouement, la SNCF à travers les TGV et la Région Bretagne à travers les TER BreizhGo, augmentent les fréquences, les capacités et les services. Avec toujours ce même objectif, de "faire préférer le train".

ⓘ Publicité

100.000 places TGV en plus

L’été 2022 avait déjà été exceptionnel dans la région, à la fois sur les TGV (+15% par rapport à 2019) et encore plus sur les TER (+31%). L’été 2023 s’annonce encore meilleur. Les achats de billets pour juillet sont très avancés et s’il reste 2/3 des places pour le mois d’août, les réservations sont à des niveaux plus hauts que l’an dernier à la même époque. La SNCF prévoit donc 100.000 places TGV supplémentaires vers la pointe bretonne, via Rennes, ce qui devrait permettre d’atteindre 1,4 millions de billets sur les deux mois. L’offre OUIGO participe aussi à l’engouement, grâce à des rames quotidiennes de 1.300 passagers, vers Brest depuis cette année et vers Quimper depuis trois ans.

La Bretagne compte 186 gares et points d'arrêts dont 17 pour les TGV. © Radio France - Eric Bouvet

50.000 billets TER gratuits / semaine

Comme les étés précédents (160.000 distribués en 2022), la Région Bretagne renouvelle son offre de places gratuites pour les moins de 26 ans. 50.000 billets à réserver la veille (trains, cars, bateaux) seront distribués chaque semaine du 12 juillet au 3 septembre. Des pass aussi, comme le Pass TER BreizhGo , viennent répondre à un succès grandissant. 14 millions de voyageurs en 2022. +20% par rapport à 2019. La Région Bretagne investit en conséquence. 6 nouvelles rames viennent d’être commandées et seront livrées en 2026, pour un coût de 110 millions d’euros. Avec près de 450 millions d’euros par an, c’est 1/5ème du budget de la Région (1,7 milliards) qui est consacré aux mobilités.

Jusqu’à 192.712 places vélos

Face à l’essor du vélo, les TER propose cet été 112.000 places, contre 44.000 en 2022. Si besoin, les trains bretons pourraient même offrir 80.000 places de plus. Pour répondre à cet engouement, la Région a financé l’aménagement des 26 rames Régio2N, qui offre désormais jusqu’à 14 places vélos, contre 6 jusqu’à présent. Seul impératif, réserver sa place. "Il en reste pour cet été", assure-t-on aux TER Bretagne.

Pas de coup de chaud

SNCF et TER se préparent aussi à un éventuel nouvel été très chaud. Les stocks de bouteilles d’eau ont été augmentés de 20%. 20.000 bouteilles sont ainsi stockées dans les gares bretonnes. Des stores et des films anti-UV ont été installés. La maintenance des trains a été anticipée. Il y a notamment eu un gros travail sur la climatisation. En amont et aussi en prévision, puisque des stocks de pièces détachées ont été constitués. La maintenance des TGV a aussi été relocalisée en Région, notamment à Nantes et Bordeaux pour l'axe Atlantique.