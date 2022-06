La Ville de Strasbourg veut élargir le centre-ville piéton et cycliste à toute la zone dite de la Grande-Ile, délimitée par les quais. La mairie va présenter le projet ce mercredi lors d'une réunion publique.

Plus de piétons, moins de voitures : découvrez le nouveau plan de la Ville de Strasbourg pour le centre-ville

"C'est un nouveau tournant historique de la transformation de Strasbourg en matière d'évolution de l'espace public", résume Jeanne Barseghian la maire de Strasbourg pour présenter ce projet d'élargissement du centre-ville piéton et cycliste. La mairie veut redéfinir la Ville de demain "la Ville a été façonnée par la voiture, puis par le tram et maintenant elle le sera par les nouveaux usages c'est-à-dire la marche et le vélo", précise Jeanne Barseghian au micro de France Bleu Alsace.

Une nouvelle grande piste cyclable

L'idée c'est d'élargir le centre-ville. La mesure phare c'est l'aménagement d'un "ring", une large piste cyclable de près de quatre kilomètres et une promenade piétonne au bord de l'eau pour aérer la circulation des vélos dans l'hypercentre. "Il s'agit d'un contournement de la grande Ile pour les cyclistes mais qui va également s'accompagner d'une belle promenade sur les quais", indique Sophie Dupressoir conseillère en charge de la ville cyclable et marchable sur le Ring. Ce projet prévoit une mise en service dans quatre ans.

Trois nouveaux parkings devraient voir le jour

La mairie veut proposer une nouvelle politique de stationnement. Trois nouveaux parkings devraient voir le jour dans la Neustadt, à Neudorf et à la Montagne-Verte. Ce plan sera présenté ce mercredi lors d'une réunion publique et fera ensuite l'objet de consultations lancée à partir du mois de juillet jusqu'à cet automne.

