Plus de zones bleues et places gratuites : Morlaix teste un nouveau système de stationnement

Morlaix, France

Davantage de stationnement gratuit, notamment par le biais des zones bleues. La ville de Morlaix expérimente un nouveau modèle de stationnement pour trois mois à partir de ce lundi.

450 places en zones bleues

Plusieurs parkings passent en zone bleue : places de Gaulle et du Dossen, rue de Brest, rue Gambetta et allée du Poan. Les barrières disparaissent donc, seuls les horodateurs étant maintenus. Des places de stationnement le long des trottoirs autour des places Cornic, des Otages et Allende deviennent également gratuites, avec une limite d'1h30 de stationnement. "C'est une durée tout à fait correcte, ça nous convient pour les courses", acquiesce Evelyne, habitante d'une commune voisine. "Pour une petite course vite fait, c'est bien, estime Olivier. Ça va _amener plus de monde dans les commerces._"

Plusieurs parkings passent en zone bleue ou en gratuité complète © Radio France - Ville de Morlaix

Alors que les grands parkings situés en périphérie sont déjà gratuits, il s'agit de rééquilibrer avec le centre-ville pour la maire Agnès Le Brun : "l'objectif est de _contribuer à la redynamisation de la ville et à la revitalisation du commerce_, c'est un levier très important. Les zones bleues permettent la rotation des voitures, et pas les voitures ventouses."

Gratuité le samedi après-midi

Lors de la consultation, les habitants et commerçants se sont aussi prononcés en majorité (à 63,4% et 57%) pour des périodes fixes de gratuité sur l'ensemble des places de stationnement. "Nous avons choisi le samedi après-midi en raison de son importance pour le commerce", explique Agnès Le Brun.

Ronan Pouliquen, gérant de La Trinitaine, espère lui aussi que cela amènera plus de monde dans les magasins. "Nos clients vont pouvoir se balader gratuitement ! Il y a _déjà des parkings gratuits à l'extérieur, dans les grandes zones commerciales, donc c'est bien qu'on en ait ici._"

Reprendre la gestion des parkings

La mairie avait délégué la gestion des parkings au groupe Indigo : elle a profité de la fin de ce contrat pour lancer des consultations auprès de la population et des professionnels travaillant dans le centre-ville. "On avait fait le choix de la délégation de service public quand la ville n'avait plus un sou, précise la maire de Morlaix. Cela _a permis de renouveler le matériel et de récupérer une redevance annuelle de 300.000 euros_, le retour à la régie par la mairie n'est pas coûteuse."

Des espaces seront par ailleurs réservés aux personnes habitant ou travaillant dans le centre-ville, avec un système de macarons. Le dispositif sera évalué avant les élections municipales. Son extension dépendra des résultats de l'expérimentation, mais aussi de l'équipe qui gérera la municipalité.